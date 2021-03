La brochure delle donne che lavorano nel WTCR – FIA World Touring Car Cup è stata pubblicata dalla FIA Women in Motorsport Commission nella giornata mondiale della donna.

Su Women of WTCR si possono leggere le operazioni che svolgono le donne nella serie, oltre che avere uno storico della loro carriera professionale.



Il promoter Eurosport Events ha voluto fortemente questa iniziativa per rendere noti i ruoli di queste persone, come possiamo vedere nella guida della FIA Women in Motorsport Commission nei capitoli Your Career in Motorsport e Engineer Your Career.



In supporto della UN Women, la divisione delle Nazioni Unite legata alla parità dei sessi e all'uguaglianza nel potere, ecco quindi che le donne possono diventarne un simbolo nella giornata internazionale della donna con il tema "La leadership delle donne: un futuro paritario in epoca COVID-19".



FIA Women in Motorsport: il webinar

Alle 18;00 si svolgerà il webinair FIA International Women’s Day della FIA Women in Motorsport Commission sulla pagina Facebook FIA WIM.



Dalla Germania si collegherà Michelle Halder, che sta puntando al WTCR – FIA World Touring Car Cup 2021, poi avremo Fiona Rees, coordinatrice dei team di WTCR per Eurosport Events, e l'inviata e presentatrice Alexandra Legouix.



Cliccate qui per vedere il webinar:

https://www.facebook.com/FIAWomenInMotorsport/live/



Per altre informazioni sulla FIA Women in Motorsport Commission: https://www.fia.com/women-motorsport

