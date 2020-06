Disponibile la seconda parte di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear con Attila Tassi

-

Attila Tassi, che ha iniziato a correre a 12 anni diventando pilota ufficiale della Honda nel WTCR − FIA World Touring Car Cup, è stato intervistato da Martin Haven per WTCR Fast Talk presented by Goodyear.

Nella seconda parte, disponibile dalle ore 12;00 di oggi, l'ungherese racconta il suo periodo in TCR International Series con tanti piloti importanti presenti.



“Nel 2019 la Honda mi fece il contratto, dopo una settimana ancora non ci credevo! - ricorda Tassi - Ovviamente era il mio sogno, ma non mi aspettavo di raggiungerlo a 19 anni. Ero contentissimo, soprattutto quando ho scoperto che Tiago Monteiro sarebbe stato il mio compagno rientrando dall'incidente".



“Lo conobbi nel 2017 ad Oschersleben e parlammo un po', ma è chiaro che quando si è compagni di squadra è tutto molto diverso. In un anno con lui ho veramente imparato moltissimo".



Monteiro ha vinto la WTCR Race of Portugal, ma Tassi a Vila Real fu autore di una Seconda Qualifica da urlo sfruttando i consigli del collega. Dopo una sabato duro, il pilota della Honda-KCMG centrò la DHL Pole andando fortissimo già in Q1 e Q2, precedendo Monteiro per 0"141 nei giri shootout.



“Sicuramente il miglior momento del 2019 fu la pole di Vila Real con i migliori crono in Q1, Q2 e Q3. La pista era di altra categoria, una delle più difficili del mondo, e non la conoscevo. Ci sono tante sconnessioni, chicane, è sempre un curvare e mi sono divertito tanto. A parte quando in gara ho avuto problemi, ma nel motorsport capita”.



Tassi comandò per 4 giri, poi un problema ad una candela lo costrinse a rallentare e a cedere il passo a Monteiro, che poi vinse. Il magiaro gioì per il compagno, ma accusò molto malamente il colpo del ritiro, cercando di recuperare sfruttando la cosa a suo favore.



“Vila Real fu un weekend brutto, quello che imparai lì lo riportai poi in Cina, quando andai bene in qualifica e rimontando anche in gara con belle mosse. Alla fine è stata una esperienza che mi ha consentito di migliorare".



Dopo aver fallito l'ingresso in zona punti in Giappone e a Macao, Tassi ritrovò la Top15 in Malesia, dove il suo vecchio capo squadra - Norbert Michelisz - vinse il titolo contro Esteban Guerrieri.



“Ad inizio weekend sapevo che se fossi stato davanti avrei dovuto osservare giochi di squadra, ma ci avrebbe rimesso Norbi e in Ungheria i tifosi mi avrebbero ucciso! Chiaramente se Honda me lo avesse chiesto, avrei rispettato tutto, ma sarebbe stata dura".



Tassi oggi correrà come pilota della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport e avrà l'occasione di andare ancora all'Hungaroring nel weekend del 17-18 ottobre.



"Sono molto contento, inizialmente era stato cancellato ed è bello poter tornare di nuovo davanti ai miei rumorosi e calorosi fan!"



WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear con Attila Tassi è offerto dal fornitore ufficiale di gomme del WTCR e presentato da Martin Haven. E’ disponibile in due parti, la prima già da mercoledì e la seconda alle 12;00 di oggi.



Cliccate sul seguente link per sentirle: https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/

