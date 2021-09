Nel 2019 Ma Qing Hua ha fatto la storia del WTCR - FIA World Touring Car Cup quando è diventato il primo pilota cinese a vincere un round della serie.

Nel 2021 il pilota di Shanghai è ancora vincente, ma in TCR Asia International Series.



Lo scorso fine settimana, Ma ha trionfato partendo dalla pole position nella prima delle due gare al Circuito Internazionale di Shanghai, sotto una pioggia battente e centrando un successo che lo lancia a +32 punti in classifica nella lotta per il titolo.



Il ragazzo del Shell Teamwork Lynk & Co ha detto: "È stato un grande fine settimana, ma anche una sfida. Il meteo era durissimo, ma sabato abbiamo subito cambiato le gomme e ha funzionato perfettamente, ho solo dovuto tenere la macchina in pista".



"Ho un vantaggio molto ampio in campionato, ma ci sono ancora tante gare, quindi è importante non distrarsi".

