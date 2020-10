Il campione di Beat the WTCR Drivers ha svettato all'Hungaroring nella versione online di RaceRoom della serie centrando tre pole e tre successi con la Hyundai i30 N della M1RA Esports.



In questo modo l'ungherese porta a +22 il vantaggio sul compagno Dávid Nagy, che quest'anno ha cambiato macchina dopo aver corso con l'Audi RS 3 LMS. Terzo Bence Bánki.



Gara 1: Wisniewski’ viene rimontato

Nikodem Wisniewski (Williams Esports / Audi) al via ha passato Baldi alla curva 1, con il magiaro a soffrire nei primi due giri prima di rispondere al rivale affiancandolo all'esterno della prima variante e poi completando il sorpasso alla curva 3 dopo sportellate a ripetizione.



Al giro seguente, Wisniewski ci ha riprovato, ma senza successo e dando anche modo a Nagy di approfittarne.



Baldi, Nagy e Wisniewski hanno guadagnato un po' sui rivali, con Kirill Antonov (LADA Sport Rosneft eRacing / Lynk & Co) alle prese con l'Alfa Romeo di Moritz Löhner (Williams Esports), con il tedesco che è passato davanti al russo ad 8' dalla fine.



Gara 2: Bánki in lotta, Löhner combatte

Baldi è partito affiancato da Löhner in prima fila, ma questi ha perso subito la posizione a vantaggio di Bence Bánki (Red Bull Racing Esports / Lynk & Co).



Bánki e Löhner hanno continuato la loro lotta e questo ha dato modo a Baldi di allungare. Löhner ha superato Bánki a metà gara, ma si è visto rallentato da una penalità, con il rivale, Nagy e Wisniewski che l'hanno superato.



Nagy ha scavalcato Bánki firmando la doppietta M1RA Esports, Löhner e Wisniewski completano la Top5. Fuori al primo giro Antonov.



Gara 3: Baldi firma la tripletta

Baldi e Nagy hanno preso il via dalla prima fila tenendo quest'ordine e sempre ravvicinati. Il leader ha poi allungato sui rivali, Bánki ha provato all'ultimo giro a sorprendere Nagy e poi raggiungendo Baldi, che però non si è fatto beffare andando a vincere. Terzo Löhner con sorpasso su Nagy nel finale che significa primo podio in Esports WTCR per l'Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferraris.



Tim Jarschel (EURONICS Gaming / CUPRA) in Top5 dopo una lunga lotta con Löhner, mentre altri sono finiti fuori per incidente, come Gianmarco Fiduci (Absolute Motorsport / Lynk & Co), Florian Hasse (EURONICS Gaming / Honda) e Nikodem Wisniewski (Williams Esports / Audi).



Baldi allo Slovakia Ring da leader

Baldi si presenta allo Slovakia Ring per il secondo round di domenica prossima (19;00 del 25 ottobre) da leader di Esports WTCR Championship con 75 punti. Nagy è secondo a 53, seguono Bánki (46) e Löhner (42). Wisniewski, Zoltan Csuti (M1RA Esports / Audi), Antonov, Jarschel più i piloti Triple A Esports - Adam Pinczes e Martin Barna - in Top10.



REPLICA

https://www.youtube.com/watch?v=ozNw4_OzGSI



Foto:Baldi davanti a Bánki in Esports WTCR all'Hungaroring