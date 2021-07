Gilles Magnus ha avuto una doppia ragione per festeggiare alla WTCR Race of Spain lo scorso fine settimana.

Oltre a centrare una doppia vittoria nel FIA WTCR Junior Driver, il 21enne belga ha ottenuto il suo primo podio assoluto della stagione con il terzo posto in Gara 2, con il suo compagno di squadra Frédéric Vervisch che poi ha dato il primo successo alla seconda generazione di Audi RS LMS.



"Sono davvero felice per Fred e la squadra", ha detto il ragazzo del Comtoyou Team Audi Sport. "È stata davvero dura perché in Gara 1 abbiamo avuto alcuni problemi con la temperatura dell'aria e alcune cose che non ci hanno permesso di avvicinarci".



Dopo aver finito terzo in Gara 2 dietro Vervisch e Thed Björk (Lynk & Co Cyan Performance), Magnus ha detto: "Il ritmo in Gara 2 era davvero buono e ho potuto tenere il passo di questi due ragazzi. Sono davvero felice, con la vittoria di Fred prima di tutto e il mio terzo posto. Due Audi sul podio è una cosa davvero positiva dopo il periodo difficile che abbiamo avuto. Cerchiamo di mantenere questo slancio, sicuramente non sarà facile, ma proviamoci almeno e continuiamo a spingere".

