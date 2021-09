Luca Engstler ha conquistato due successi in ADAC TCR Germany al Lausitzring questo weekend allungando in classifica.

In attesa di tornare in azione nel WTCR – FIA World Touring Car Cup Cup, il pilota dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team ha corso con la i30 N TCR del team di famiglia.



Prima ha firmato la pole position per Gara 1 portandosela poi a casa davanti al collega Martin Andersen, che in Gara 2 ha superato concedendo il bis.



Nico Grüber, visto alla WTCR Race of Hungary 2020, ha terminato quarto con l'altra Hyundai della Engstler Motorsport.

