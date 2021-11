La Cyan Racing ha festeggiato i 25 anni di attività con due vittorie nella WTCR Race of Italy.

All'Adria International Raceway, Santiago Urrutia si è portato a casa Gara 1 e Yann Ehrlacher Gara 2 al volante delle Lynk & Co 03 TCR gommate Goodyear gestite dal team fondato nel 1996, 4 volte Campione del Mondiale Turismo FIA e 7 in Scandinavia.



Ehrlacher è in lizza per la sua seconda corona piloti, la Cyan potrebbe vincere per la terza volta fra le squadre.



“Festeggiare i 25 anni del team con due vittorie è la conferma del grande impegno che mettiamo - ha detto il fondatore Christian Dahl - Circa 4 anni fa abbiamo conquistato il nostro primo Mondiale e oggi siamo in lizza per il quinto, segno che siamo forti".

Ad

WTCR WTCR Race of Italy: i risultati 3 ORE FA

WTCR Coronel: “Torno a casa con un altro podio” UN GIORNO FA