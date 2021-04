Tom Coronel nel 2021 si dividerà tra TCR Europe e WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Oltre a guidare la nuova Audi RS 3 LMS della Comtoyou Racing nel Mondiale, l'olandese sarà al via anche della serie continentale col vecchio modello, nelle gare che non coincideranno chiaramente.



Da notare che la RS 3 LMS di Coronel per l'europeo è quella utilizzata nel WTCR 2020 da Nathanaël Berthon.



“La mia Audi dell'anno scorso è stata venduta in Polonia, quindi non era più disponibile - ha detto Tom - Quella di Nathanaël va benissimo, anche perché ci ha vinto gare e preso podi".



Coronel inizierà la nuova stagione nel TCR Europe allo Slovakia Ring il 7-9 maggio.

