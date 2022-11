Tom Coronel ha potuto godere del suo "momento di gloria" non una, ma due volte alla WTCR Race of Bahrain.

Alla guida di un'Audi RS 3 LMS per il Comtoyou DHL Team Audi Sport, l'olandese si è classificato sesto assoluto in entrambe le gare sul Bahrain International Circuit, conquistando il successo nel WTCR Trophy per due volte.



Ricordiamo che questo campionato è riservato ai piloti che partecipano al WTCR - FIA World Touring Car Cup senza il sostegno finanziario diretto di un costruttore. Mehdi Bennani, Bence Boldizs e Dániel Nagy hanno ottenuto punti importanti nella categoria durante il fine settimana.



"Sono felice perché per due volte abbiamo vinto il WTCR Trophy, che mi regala questo momento di gloria", ha detto Coronel. "La mia macchina era molto forte e mi sentivo davvero bene con la vettura".

