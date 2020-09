Al Nürburgring Nordschleife lo scorso weekend il pilota della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport si è piazzato alle spalle di Thed Bjork in Gara 2.



“Era dura difendersi perché le Lynk & Co volavano, specialmente sul bagnato - commenta Tassi - All'inizio dell'ultimo giro ho fatto uno stupido errore alla curva 1 andando lungo e quindi mi ha infilato. Ho cercato di pressarlo un po', ma lungo il Nordschleife in ogni curva guadagnava. Ho comunque spinto, anche se sapevo che Néstor Girolami sarebbe stato penalizzato, per cui non l'ho insidiato molto perché non volevo sbagliasse. All'ultimo giro ho cercato di essere prudente e non fare altri sbagli".



Tassi in Gara 1 si era ritirato dopo un inciente con Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co).



"Venerdì è stata dura e mi dispiace non aver preso punti, ma non per colpa mia. Ma fare due podi in altrettante gare è un ottimo miglioramento rispetto all'anno scorso. L'unica cosa è che in entrambi i weekend potevo prendere più punti, che forse alla fine peseranno. Ma debbo rimanere concentrato sul mio lavoro e cercare di crescere il più possibile".