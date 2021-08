Mikel Azcona ha ottenuto un doppio podio nella WTCR Race of Hungary, ma coinvolto in due incidenti.

All'Hungaroring lo scorso fine settimana, lo spagnolo è arrivato secondo in Gara 1 dopo un contatto con Yvan Muller alla curva 1 e poi si è avvicinato a Frédéric Vervisch verso la fine, toccandosi pure con lui.



Dopo la gara, il pilota della Cupra - Zengő Motorsport ha spiegato il suo punto di vista della collisione.



"Fin dall'inizio non sapevo cosa avesse fatto Muller", ha detto Azcona. "È andato a sinistra mentre stavo andando dritto in una curva a destra, quindi sono stato molto sorpreso da questa mossa. Per me è chiaro. Ero più veloce sul rettilineo e ho detto, 'OK, vado a sinistra, siamo in tre larghi'. Ma, naturalmente, non volevo andare all'esterno alla prima curva perché si sa che quando si è in tre e si è l'ultima macchina a sinistra non si ha alcuna possibilità.



"Sono andato a sinistra, per frenare e avere una prestazione migliore di lui. Ma in frenata, l'ho visto andare a sinistra ed è per questo che abbiamo avuto un contatto, perché è andato a sinistra in una curva a destra, quindi non l'ho capito".



Il pilota Cyan Racing Lynk & Co, Muller, ha detto: "Purtroppo ho finito 15° nella prima gara perché qualcuno mi ha toccato alla curva 1".



Del suo contatto con Vervsich, Azcona ha spiegato: "Dopo la safety car a tre giri dalla fine mi sono detto che dovevo superarlo. Nei primi giri non era facile perché stava spingendo molto e chiudendo le porte. Ho provato alcune volte ma non ci sono riuscito, così sono tornato dietro Vervisch e all'ultimo giro ho visto che ha fatto un errore alla chicane ed era più veloce in uscita, così ho deciso di provarci in quella curva. Sono stato all'interno e purtroppo quando ha chiuso la porta ero lì. Quindi mi dispiace molto per lui, ma sono state battaglie molto dure. Sono felice di essere secondo sulla pista di casa della mia squadra e continuerò ad andare avanti così".

