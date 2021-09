Tom Coronel tornerà in azione nel WTCR – FIA World Touring Car Cup all'Autodrom Most la prossima settimana, ma nel frattempo si è tenuto in allenamento conquistando un doppio podio nel TCR Europe a Monza.

Il portacolori della Comtoyou Racing ha guidato la vecchia Audi RS 3 LMS chiudendo terzo in Gara 1 e secondo in Gara 2, raggiungendo la Top3 in classifica piloti.



“Due podi e il terzo posto in graduatoria di campionato sono veramente ottimi, per questo sono contentissimo", ha detto l'olandese.



La WTCR Race of Czech Republic dell'Autodrom Most è in programma l'8-10 ottobre. Dopo 8 gare, Coronel è 17° assoluto e 2° nel WTCR Trophy riservato ai privati.

