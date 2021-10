Tom Coronel alla WTCR Race of France si è aggiudicato un doppio WTCR Trophy.

Il pilota del Comtoyou Team DHL Audi Sport ha chiuso in Top10 in Gara 1 e 13° in Gara 2 a bordo della sua Audi RS 3 LMS gommata Goodyear.



In entrambe le occasioni sul circuito di Pau-Arnos ha battuto il compagno di squadra Gilles Magnus e Bence Boldizs della Zengő Motorsport Drivers' Academy nella classifica riservata agli indipendenti.



"Pau-Arnos è un po' come Brands Hatch, un sacco di saliscendi, dal tetto dei box si può vedere circa il 90 per cento del circuito", ha detto Coronel. "Ho fatto davvero una partenza a razzo [in Gara 1] e sono stato in grado di recuperare subito posizioni".



"Dopo, però, i sorpassi sono stati difficili: ero attaccato al posteriore di [Luca] Engstler, ma non riuscivo a passare. È stato un peccato, perché ero più veloce, ma così sono finito al 10° posto".



"La partenza [di Gara 2] è andata un po' meno bene. Avevo sperato che molti piloti si scontrassero. Questo è successo, ma negli ultimi tre giri della gara, piuttosto che all'inizio. Così, ho finito 13°, ma almeno sono stato il miglior pilota privato, quindi sono salito sul podio due volte e ho potuto tornare a casa con due trofei. Peccato, però, che ancora una volta sono state le qualifiche a ostacolare un risultato migliore".

