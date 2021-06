Gilles Magnus ha ottenuto una doppia vittoria nel FIA WTCR Junior Driver e WTCR Trophy al Circuito do Estoril, poi ha festeggiato quella del Belgio sul Portogallo per 1-0 ad Euro 2020.

Al volante della sua Audi RS 3 LMS gommata Goodyear, il pilota del Comtoyou Team Audi Sport ha rimontato dal 15° all'8° posto in Gara 1, mentre in Gara 2 è giunto 14°, ma comunque sufficiente per bissare nelle due categorie.



"In generale è stata più dura del previsto per le Audi - ha detto il portacolori del RACB National Team - Sono contento delle prestazioni personali, in Gara 1 sono stato il migliore delle RS 3 LMS e ho vinto il WTCR Trophy e la Classe Junior con una bella rimonta, positiva se contiamo la macchina che abbiamo. In Gara 2 ho combattuto un po' e qualche scelta sbagliata nei primi giri ci è costata molto, ma sono felice a livello personale anche se i risultati non sono un gran che".

