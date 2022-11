L'aggiunta del WTCR al calendario della BAPCO 8 Ore del Bahrain, prova decisiva della stagione 2022 del FIA World Endurance Championship, significa che gli appassionati potranno assistere a due competizioni di livello mondiale della FIA.

Alan Gow, Presidente della Commissione Turismo FIA, ha dichiarato: "È fantastico avere finalmente un evento congiunto con il FIA World Endurance Championship. Nonostante le ovvie differenze in termini di auto e durata delle gare, le auto turismo e le sportscar appartengono alla stessa famiglia di ruote coperte. Ci sono sempre stati incroci tra le due discipline e i piloti tendono a passare da una all'altra. Questo sarà anche qualcosa di speciale per i fan e i media e dovrebbe offrire a entrambi i promotori l'opportunità di svolgere alcune interessanti attività promozionali."



La gara del WTCR in Bahrain è organizzata in collaborazione con il promotore del WEC Le Mans Endurance Management.



Gara 1 si svolgerà venerdì 11 novembre dalle 19.05 ora locale, seguita da Gara 2 sabato 12 novembre dalle 10.00. L'inizio della BAPCO 8 Ore del Bahrain è previsto per le ore 14.00.



