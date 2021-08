Nella WTCR Race of Hungary, Attila Tassi ha chiuso due volte a punti davanti al suo pubblico.

Il pilota della ALL-INKL.DE Münnich Motorsport ha portato la sua Honda Civic Type R TCR 13a in Gara 1 e 10a in Gara 2, dopo che si era qualificato 14°.



"È stato un fine settimana difficile, reso più difficile dalle qualifiche, ma l'obiettivo era quello di raccogliere più punti possibili", ha detto Tassi. "Penso di aver massimizzato ciò di cui eravamo capaci dalle mie posizioni di partenza".



"Gara 1 è stata difficile e non ho piazzato troppo bene la macchina alla prima curva, e ho passato gran parte della gara a lottare, ma è stato bello portare a casa dei punti".



"Ho avuto una partenza migliore in Gara 2 e una buona posizione alla curva 1, il che significa che ho guadagnato alcune piazze prima di arrivare 10°. Anche se non c'era molto da fare è stato davvero difficile con il peso di compensazione che stavamo portando; questa situazione dovrebbe essere un po' diversa alla prossima gara".

WTCR Ehrlacher è il nuovo Goodyear #FollowTheLeader del WTCR 4 ORE FA

WTCR Magnus ed Urrutia portano ad 8 i vincitori diversi del WTCR 2021 18 ORE FA