Ecco 'Bebu' Girolami nella nuova puntata di WTCR Fast Talk presented by Goodyear

Néstor Girolami a 3 anni affronta la prima gara in kart, ma il motore si rompe e scoppia a piangere. Nel 1994 è in testa, ma all'ultimo giro si ferma per andare a fare pipì. Nel 2020 "Bebu" si appresta ad affrontare la seconda stagione nel FIA World Touring Car Cup, che scatterà a settembre.



Nel frattempo l'argentino ci ha raccontato i tempi della Formula Renault in Italia, del doppio titolo Súper TC2000 dopo il passaggio al Turismo a 17 anni con la Stock Car in Brasile, i punti al debutto nel WTCC allo Slovakia Ring e le vittorie con Volvo Polestar prima di essere appiedato nel 2017 in Qatar.



Oggi Girolami è pilota Honda e portacolori della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, squadra con cui aveva avuto un primo contatto a Suzuka 2018 e dove ha come collega il suo grande amico Esteban Guerrieri.



Nell'ultimo episodio di WTCR Fast Talk podcast series presented by Goodyear, Girolami rivela a Martin Haven quando vinse il suo primo titolo in argentina nonostante l'età avanzata, ma anche le emozioni al debutto nel Mondiale.



"Era tutto molto diverso e io non parlavo una parola di inglese, ho cominciato a studiarlo ogni giorno per imparare velocemente. La Honda aveva 60kg in più e allo Slovakia Ring non era la condizione migliore, ma riuscii ad agguantare la Top10 davanti a Gabriele Tarquini, che era nel team ufficiale e un buon punto di riferimento".



Quest'anno proprio Tarquini sarà suo rivale nella lotta al titolo nelle 16 gare previste.



"Vogliamo lottare per il campionato, ma sarà tutto tiratissimo, con alcuni weekend di fila che richiederanno essere preparati al meglio. Quest'anno voglio vendicarmi, ho come compagni anche Tiago Monteiro ed Attila Tassi, quindi siamo un team forte".



“L'atmosfera è ottima e sono molto contento di poter lavorare con i ragazzi della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, che ad ogni gara danno il massimo facendo un gran lavoro. Sono molto orgoglioso e grato di essere con loro e con Honda".



WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear con Néstor Girolami, è offerto dal fornitore ufficiale di gomme del WTCR e presentato da Martin Haven. La prima puntata è disponibile dalle ore 12;00 di oggi, mentre la seconda verrà pubblicata il 5 giugno alla stessa ora.



Ecco il link per sentirla:https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/



*Bebu in spagnolo vuol dire "Piccolo" o "Il più giovane"; è il soprannome che gli diede sua mamma per differenziarlo dal papà, Néstor Sr, quando era ora di cena.

