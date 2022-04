La stagione 2022 del WTCR - FIA World Touring Car Cup pare ancor più tirata secondo l'elenco degli iscritti, dove tutti tranne uno hanno vinto almeno una gara.

Questa prospettiva enormemente eccitante prenderà vita alla WTCR Clean Fuels For All Race of France la prossima settimana (7-8 maggio) quando la quinta stagione della serie di Discovery Sports Events partirà ufficialmente.



Amministrato dalla FIA, l'organo di governo mondiale del motorsport, l'attesissimo WTCR 2022 vanta un'altra formazione di qualità con l'elenco degli iscritti per tutta la stagione pieno di piloti affermati e talenti emergenti che condividono 62 vittorie di gara e nove titoli FIA World Touring Car tra di loro.



Inoltre, cinque marchi, Audi, Cupra, Honda, Hyundai e Lynk & Co, saranno rappresentati attraverso i loro reparti corse clienti, mentre otto squadre, tutte con pneumatici Goodyear e carburante sostenibile da P1 Racing Fuels daranno l'assalto al titolo.



Ecco come sarà il WTCR nel 2022:



ALL-INKL.COM MÜNNICH MOTORSPORT (Germania)

Auto: Honda Civic Type R TCR

Piloti: #29 Néstor Girolami (Argentina), #86 Esteban Guerrieri (Argentina)

Vittorie di gara nel WTCR: 15 (Girolami 5, Guerrieri 10)



BRC HYUNDAI N SQUADRA CORSE (Italia)

Auto: Hyundai Elantra N TCR

Piloti: #5 Norbert Michelisz (Ungheria), #96 Mikel Azcona (Spagna)

Vittorie di gara nel WTCR: 10 (Michelisz 7, Azcona 3)



COMTOYOU DHL TEAM AUDI SPORT (Belgio)

Auto: Audi RS 3 LMS

Piloti: #17 Nathanaël Berthon (Francia), #33 Tom Coronel (Paesi Bassi)

Vittorie di gara nel WTCR: 2 (Berthon 1, Coronel 1)



COMTOYOU TEAM AUDI SPORT (Belgio)

Auto: Audi RS 3 LMS

Piloti: #16 Gilles Magnus (Belgio), #25 Mehdi Bennani (Marocco)

Vittorie di gara nel WTCR: 2 (Bennani 1, Magnus 1)



CYAN PERFORMANCE LYNK & CO (Svezia)

Auto: Lynk & Co 03 TCR

Piloti: #11 Thed Björk (Svezia), #12 Santiago Urrutia (Uruguay), #55 Ma Qing Hua (Cina)

Vittorie di gara nel WTCR: 12 (Björk 8, Ma 1, Urrutia 3)



CYAN RACING LYNK & CO (Svezia)

Auto: Lynk & Co 03 TCR

Piloti: #68 Yann Ehrlacher (Francia), #100 Yvan Muller (Francia)

Vittorie di gara nel WTCR: 15 (Ehrlaher 7, Muller 8)



LIQUI MOLY TEAM ENGSTLER (Germania)

Auto: Honda Civic Type R TCR

Piloti: #9 Attila Tassi (Ungheria), #18 Tiago Monteiro (Portogallo)

Vittorie di gara WTCR: 3 (Monteiro 2, Tassi 1)



ZENGŐ MOTORSPORT (Ungheria)

Auto: CUPRA Leon Competición

Piloti: #79 Rob Huff (Gran Bretagna), #99 Dániel Nagy (Ungheria)

Vittorie di gara WTCR: 3 (Huff 3)



Totale vittorie di gara: 62



WTCR - FIA World Touring Car Cup elenco iscritti per tutta la stagione 2022

#5 Norbert Michelisz (HUN) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

#9 Attila Tassi (HUN) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR

#11 Thed Björk (SWE) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#12 Santiago Urrutia (URY) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#16 Gilles Magnus (BEL) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#17 Nathanaël Berthon (FRA) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#18 Tiago Monteiro (PRT) LIQUI MOLY Team Engstler, Honda Civic Type R TCR

#25 Mehdi Bennani (MAR) Comtoyou Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#29 Néstor Girolami (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#33 Tom Coronel (NLD) Comtoyou DHL Team Audi Sport, Audi RS 3 LMS

#55 Ma Qing Hua (CHN) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#68 Yann Ehrlacherr (FRA) Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR

#79 Rob Huff (GBR) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

#86 Esteban Guerrieri (ARG) ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR

#96 Mikel Azcona (ESP) BRC Hyundai N Squadra Corse, Hyundai Elantra N TCR

#99 Dániel Nagy (HUN) Zengő Motorsport, CUPRA Leon Competición

#100 Yvan Muller (FRA) Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR



Oltre a 16 vincitori di gara, 11 nazionalità saranno rappresentate dai piloti con altre due da squadre e altre due da Case per sottolineare il fascino globale del WTCR. Ad ogni evento saranno accettate anche le iscrizioni di piloti wildcard. Anche se non saranno eleggibili per i punteggi complessivi, potranno inseguire i piazzamenti sul podio e i punti del WTCR Trophy, a condizione di non ricevere sostegno finanziario dai Costruttori.



Jean-Baptiste Ley, Direttore del WTCR per Discovery Sports Events: "Con 16 piloti a stagione completa che hanno vinto una gara WTCR o più, è chiaro che il WTCR 2022 sarà molto aperto e di altissimo livello. Il continuo sostegno e la partecipazione dei team e dei reparti corse clienti è uno dei punti di forza del WTCR e ammiriamo il loro impegno e determinazione per avere successo. Tutto fa pensare ad un'altra stagione di successo e memorabile e non vediamo l'ora che l'azione abbia inizio".



Alan Gow, presidente della FIA Touring Car Commission, ha aggiunto: "Guardando l'iscrizione al WTCR - FIA World Touring Car Cup di quest'anno, è bello vedere una maggiore diversità, con il ritorno di alcuni grandi piloti internazionali, che rappresentano l'Africa e l'Asia. Ancora una volta c'è un buon mix di nomi affermati, la maggior parte dei quali sono vincitori di titoli turismo, accanto a un certo numero di emergenti. È anche rassicurante vedere la formazione in gran parte invariata di squadre che competono nella serie, in quanto questo dà al WTCR la tanto necessaria stabilità. Non vedo l'ora che quest'anno cominci".

