-

Hyundai Motorsport ha annunciato chi saranno i suoi piloti Junior per il 2020.

Lo scorso anno nel programma c'era Luca Engstler, approdato al WTCR – FIA World Touring Car Cup per il 2020 con la Hyundai i30 N TCR dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team.



I quattro scelti sono i gemelli Andreas e Jessica Bäckman (nella foto), l'ungherese Dániel Nagy e l'australiano Will Brown, che beneficeranno del supporto di Hyundai Motorsport Customer Racing e dell'aiuto da parte dei piloti ufficiali Nicky Catsburg, Norbert Michelisz, Gabriele Tarquini e appunto Engstler.



"Dopo un solo anno il nostro programma ha già dimostrato di essere parte importante delle strategie di supporto ai nostri team clienti - ha detto Andrew Johns, responsabile di Hyundai Motorsport Customer Racing - E' bastata una sola stagione per far arrivare Luca Engstler al WTCR per correre l'intero 2020. La qualità dei selezionati per questa annata è importante, penso che tutti loro abbiano le capacità di correre ad altissimo livello e con il supporto di ingegneri e mentori del reparto Customer Racing possiamo continuare il successo dell'iniziativa".

WTCR Le donazioni dei piloti WTCR per l’asta #RaceAgainstCovid DA 3 ORE

The post Ecco i giovani del programma Hyundai appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Lynk & Co conferma una quarta vettura di Cyan Racing nel WTCR DA 5 ORE