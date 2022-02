Il promotore del WTCR - FIA World Touring Car Cup - Discovery Sports Events - ha rivelato il logo per il nuovo-per il 2022 WTCR Trophy Europe.

Anche se il WTCR Trophy, per i piloti che gareggiano senza il sostegno finanziario di un reparto corse clienti, sarà valido per tutta la stagione, due trofei separati sono stati creati per il 2022, a partire dal WTCR Trophy Europe.



Il WTCR Trophy Europe coprirà i primi sei eventi della nuova stagione, ovvero WTCR Race of Czech Republic, WTCR Race of France, WTCR Race of Germany, WTCR Race of Hungary, WTCR Race of Spain e WTCR Race of Portugal. I dettagli di un ulteriore WTCR Trophy per gli eventi di chiusura della stagione saranno annunciati in seguito.



Introdotto con grande successo in vista della stagione 2020, il WTCR Trophy dà ai piloti indipendenti l'opportunità di guadagnare punti per un titolo a loro dedicato.



Anche se il WTCR è una categoria per le squadre piuttosto che per le Case, alcuni piloti godono del sostegno dei marchi automobilistici. Queste risorse extra possono dare loro un vantaggio in termini di prestazioni rispetto ai loro rivali meno finanziati per tutta la stagione, rendendo il WTCR Trophy importante per incoraggiare una più ampia partecipazione e riconoscerne i risultati. Ancora una volta, i piloti del WTCR Trophy saranno anche eleggibili per i punti della classifica generale.



Come premio, il WTCR Trophy non avrà un titolo FIA e sarà amministrato da Discovery Sports Events, che determinerà i piloti ammissibili e la sua decisione sarà definitiva.



Per la prima volta, anche i piloti Wildcard saranno eleggibili per i punti del WTCR Trophy. Questo darà agli idoli locali e ai talenti emergenti un ulteriore incentivo per fare esperienza a livello internazionale nel WTCR, confrontando anche le loro prestazioni contro i piloti della stagione. Anche i precedenti Campioni del FIA World Touring Car Championship (WTCC) potranno essere inseriti in questa graduatoria.

Ad

WTCR Girolami: “Grande consistenza in Honda” 20 ORE FA

WTCR Discovery Sports Events firma un accordo pluriennale per la FIA ETCR Race of Turkey con Istanbul 23/02/2022 A 06:44