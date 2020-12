Il Consiglio Mondiale FIA ha approvato la novità regolamentare in modo da incentivare le iscrizioni femminili.



Le partecipanti dovranno essere almeno 3 e potranno concorrere anche per i punti della classifica assoluta.



A marzo, Jessica Bäckman (nella foto), pilota del TCR Europe con la Hyundai i30 N TCR, aveva detto nella giornata della Donna che le sarebbbe piaciuto correre nel WTCR.



“Il mio obiettivo è correre nel FIA World Touring Car Cup e diventare pilota professionista, è il mio sogno e voglio realizzarlo in pochi anni – ha detto la Bäckman – So che è difficile, ma se mi piazzo bene in TCR Europe posso dimostrare di meritarmelo”.



“Quello che mi piace di questo sport è che donne e uomini possono correre assieme. Non ce ne sono molti dove lo si può fare e penso che ci sia il potenziale per fare anche meglio dei maschi!”