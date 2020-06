Ecco la livrea di Cyan Racing per il WTCR

-

Le 03 TCR della Cyan Racing Lynk & Co continueranno ad avere la stessa colorazione anche nel 2020.

La squadra svedese ha pubblicato le immagini delle livree che utilizzerà nel WTCR – FIA World Touring Car Cup a partire da settembre.



"Il 2020 è il decimo anno di corse per noi e abbiamo mantenuto il nostro caratteristico blu-ciano, con qualche piccola evoluzione studiata per la prossima stagione che andremo ad affrontare", ha spiegato Fredrik Wahlén, AD e Team Manager della Cyan Racing.



Oltre al solito blu-ciano, le Lynk & Co ora hanno una vistosa riga nera sulla fiancata e le scritte Cyan su cofano, portiere e tettuccio, mentre sono state tolte le strisce blu scuro dal paraurti anteriore e dai lati.



I piloti di Cyan Racing per ora sono Thed Björk, Yann Ehrlacher ed Yvan Muller, mentre il quarto verrà annunciato prossimamente.

