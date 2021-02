Audi Sport ha presentato in anteprima mondiale la nuova generazione della sua RS 3 LMS al quartier generale di Neuburg an der Donau.

La vettura potrà prendere parte al WTCR − FIA World Touring Car Cup e a tutte le serie TCR del mondo.



Chris Reinke, Capo di Audi Sport customer racing: "Con la sua nuova trasmissione, il telaio avanzato e molte altre soluzioni, la RS 3 LMS ha un carattere di auto da corsa ancora più forte di prima".



"Abbiamo sviluppato molte idee che andranno a beneficio dei privati. Le modifiche individuali alla cinematica del telaio possono ora essere fatte in pochi minuti e dare alle squadre un vantaggio nonostante la pressione, per esempio in qualifica. Un abitacolo più ergonomico è stato studiato per il pilota".



"L'auto è una macchina da corsa molto migliorata rispetto a prima, più robusta e più sicura".



Un totale di 180 unità della prima generazione di Audi RS 3 LMS sono state costruite, ottenendo nove vittorie nel WTCR, più il FIA WTCR Rookie Driver Award nel 2020 per mano di Gilles Magnus.



Audi Sport customer racing annuncerà ulteriori piani per l'Audi RS 3 LMS nelle prossime settimane.



