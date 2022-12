La nuova Honda Civic Type R TCR, basata sul modello di serie FL5 presentato per la prima volta all'inizio di quest'anno, è stata sviluppata da JAS Motorsport, partner di lunga data di Honda nel settore degli sport motoristici.

Le caratteristiche principali della nuova Civic Type R TCR includono un design esterno e un pacchetto aerodinamico completamente nuovi, un nuovo telaio, sistemi di frenata e di trasmissione potenziati e una versione perfezionata da gara del motore turbo a quattro cilindri da 2 litri presente nella versione di serie della vettura.



Sarà disponibile anche una versione "endurance" per i clienti che intendono partecipare a eventi del genere.



Lo sviluppo della vettura sottolinea sia l'impegno di lunga data di Honda nelle corse clienti, sia la forza del rapporto tra Honda e JAS Motorsport.



Il pilota di Honda Racing, Néstor Girolami, che si è classificato secondo nel WTCR - FIA World Touring Car Cup con ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, e ha fatto esordire la vettura per la prima volta sul Circuito Tazio Nuvolari il 5 dicembre.



La nuova Civic Type R TCR prosegue la lunga e proficua collaborazione tra Honda e JAS Motorsport, iniziata nel 1998 e intensificatasi quando l'organizzazione milanese è stata scelta per sviluppare la prima Civic Type R per le gare in circuito e i rally nel 2001.



Da allora, le Civic sviluppate da JAS hanno aiutato Honda a diventare campione FIA World Touring Car nel 2013 e i suoi team partner a ottenere 398 vittorie nelle gare TCR e 74 vittorie importanti nella categoria a livello globale.



La Civic Type R TCR di precedente generazione è stata nominata modello TCR dell'anno sia nel 2019 che nel 2020 e quest'anno ha vissuto quello di maggior successo con 77 vittorie in gara e 19 titoli in Europa, Asia, Sud America e Oceania, oltre al secondo posto nel WTCR.



La nuova Civic Type R TCR si aggiungerà all'attuale elenco di 25 modelli e più di 1.100 vetture idonee alle competizioni TCR a livello globale.



La consegna ai clienti è prevista per l'aprile 2023. Gli interessati sono invitati a contattare JAS per evitare delusioni.



Mads Fischer, Responsabile del Progetto TCR di JAS Motorsport, ha dichiarato: "Siamo lieti ed entusiasti di presentare la nuovissima Honda Civic Type R TCR, progettata e costruita da JAS Motorsport presso il nostro stabilimento specializzato di Arluno, in Italia, e inviamo i nostri più sinceri ringraziamenti a Honda non solo per aver continuato a darci la sua benedizione per questo progetto, ma anche per il suo rinnovato impegno nelle corse per i clienti a livello globale attraverso un programma TCR di cui siamo incredibilmente orgogliosi di essere al centro. La nuova Type R TCR presenta miglioramenti significativi a livello di telaio, motore, sospensioni e freni, mentre noi abbiamo utilizzato le ampie conoscenze acquisite con i programmi NSX GT3 e Civic Type R TCR Customer Racing per creare il nostro abitacolo più sicuro e più facile da guidare."

