Cyan Racing ha svelato i colori delle Lynk & Co per il WTCR – FIA World Touring Car Cup 2022.

Le cinque 03 TCR gommate Goodyear hanno una livrea leggermente differente rispetto al passato.



"Il tipico blu Cyan è stato integrato dal giallo con cinque strisce che rappresentano i titoli consecutivi vinti dal team, in una combinazione che riporta l'orgoglio svedese iniziato nel 20° secolo".



Cyan Racing ha svolto dei test all'Hungaroring - sede della WTCR Race of Hungary - con i piloti iscritti alla serie, che inizierà al Circuit de Pau-Ville in Francia il 7-8 maggio.



Cyan Racing Lynk & Co

68: Yann Ehrlacher (Francia)

100: Yvan Muller (Francia)



Cyan Performance Lynk & Co

11: Thed Björk (Svezia)

12: Santiago Urrutia (Uruguay)

55: Ma Qing Hua (Cina)

