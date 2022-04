Ecco la livrea che il LIQUI MOLY Team Engstler utilizzerà nel WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Il lavoro dell'artista belga Vanuf, che ha disegnato una serie di livree ufficiali per i programmi Touring Car della Honda, è un suggestivo schema a specchio che si ispira ai colori bianco, blu e rosso del title sponsor e partner di lunga data del team Engstler, LIQUI MOLY.



Presenti i loghi dei partner tecnici del team di Eibach, Pagid e Recaro, così come l'HRC di Honda Racing Corporation - sotto il quale ora operano i programmi motorsport a quattro ruote di Honda - e quello del costruttore della Honda Civic Type R TCR JAS Motorsport.



I piloti Honda Racing Tiago Monteiro e Attila Tassi sono stati annunciati al LIQUI MOLY Team Engstler per la stagione 2022, in quella che sarà la prima del team come cliente Honda.



La Civic Type R TCR del pilota portoghese Monteiro, equipaggiata con pneumatici Goodyear, sfoggerà anche il logo dello sponsor Honda, Brose.



Il LIQUI MOLY Team Engstler ha già iniziato il suo programma di test pre-stagionali in vista della stagione WTCR, che inizierà al Circuit de Pau-Ville in Francia il 7-8 maggio.



"Non vediamo l'ora di lavorare con Honda e JAS Motorsport, e siamo orgogliosi che il nostro partner a lungo termine LIQUI MOLY sarà rappresentato con noi nel WTCR per un altro anno", ha detto il capo del team Franz Engstler. "Siamo grati anche per il grande sostegno di JAS Motorsport! I miei ringraziamenti vanno anche ai nostri partner, Pagid Racing, Eibach, RECARO, che ci forniscono il supporto tecnico in questo programma. Con Tiago e Attila abbiamo un'accoppiata di piloti con cui siamo ben rappresentati. I primi test ci hanno mostrato quanto sia utile l'esperienza dei due. Tutta la squadra sta lavorando duramente e non vediamo l'ora di iniziare la stagione a Pau".



Il direttore marketing di LIQUI MOLY Peter Bauman ha detto: "La nuova auto ha un aspetto fantastico! Siamo entusiasti di far parte del programma mondiale di Honda a partire dalla prossima stagione. E siamo fiduciosi di poter vivere molto bene i nostri valori aziendali con Honda. La competenza del team guidato da Franz Engstler, la nostra passione e la gioia di lavorare insieme si armonizzeranno molto bene e porteranno al successo desiderato nello sport così come per i marchi Honda e LIQUI MOLY."



*Grazie a Hope of the States

Ad

WTCR Il WTCR andrà in Italia e Alsazia secondo il nuovo calendario 7 ORE FA

WTCR Si punta a gare migliori per la quinta stagione del WTCR IERI A 06:52