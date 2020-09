La Zengő Motorsport ha una nuova livrea per la CUPRA di Gábor Kismarty-Lechner in occasione della WTCR Race of Germany di questo weekend.

Le tre nuovissime CUPRA Leon Competición della squadra ungherese riprendono i colori nero-verde che non avevamo potuto vedere nella WTCR Race of Belgium.



Per la Zengő la sfida con le nuove macchine si unisce a quella dei 25,378km del Nürburgring Nordschleife, che Kismarty-Lechner non ha ancora percorso in vita sua.



“Sarà molto difficile per me perché è un tracciato lungo e tosto. Ecco perché lo chiamano "Inferno Verde". Non sarà semplice, ma cedrò di fare del mio meglio", dice il magiaro.



Foto:Gábor Támas Nagy/Zengő Motorsport