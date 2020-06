Ecco la seconda parte di WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear con Néstor Girolami

-

Nell'ultimo episodio di WTCR Fast Talk podcasts presented by Goodyear, Martin Haven ha sentito Néstor Girolami, che vuole affermarsi come uno dei migliori del WTCR – FIA World Touring Car Cup nel 2020.

Dopo i racconti delle prime esperienze sui kart a 3 anni in Argentina e poi il passaggio senza troppa convinzione al Turismo in Sud America, "Bebu" si appresta a risalire sulla sua Honda #29, auto con cui aveva debuttato nel FIA World Touring Car Championship.



WTCR Fast Talk podcast presented by Goodyear con Néstor Girolami, è offerto dal fornitore ufficiale di gomme del WTCR e presentato da Martin Haven. La seconda puntata è disponibile dalle ore 12;00 di oggi.



Ecco il link per sentirla: https://www.fiawtcr.com/wtcr-fast-talk/



*Bebu in spagnolo vuol dire “Piccolo” o “Il più giovane”; è il soprannome che gli diede sua mamma per differenziarlo dal papà, Néstor Sr, quando era ora di cena.

