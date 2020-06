Ecco le livree delle Honda Civic del WTCR

-

Honda Racing ha svelato le livree delle Civic che Esteban Guerrieri, Nestor Girolami, Tiago Monteiro ed Attila Tassi guideranno nella stagione 2020 del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Le quattro vetture saranno schierate da ALL-INKL.COM Münnich Motorsport ed ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, che manterranno i colori tradizionali della squadra tedesca.



Dominik Greiner, ALL-INKL.COM Münnich Motorsport Team Manager,: "Siamo orgogliosi di aver ultimato le livree per il 2020. Presentiamo un design invertito rispetto al solito per la ALL-INKL.DE Münnich Motorsport, mentre per le due Honda della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport il colore è lo stesso di sempre. La diversità vuole indicare che siamo tutti nella stessa famiglia, ma che i team operano separatamente. Non vediamo l'ora che le macchine siano in pista nella massima sicurezza per ottenere maggiori successi".

