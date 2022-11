Due nuove emittenti trasmetteranno il doppio appuntamento del WTCR - FIA World Touring Car Cup in Medio Oriente.

Starzplay, disponibile nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa (MENA), e il canale della Macedonia settentrionale Televizija 24, manderanno in onda le azioni degli eventi in Bahrain (10-12 novembre) e in Arabia Saudita (25-27 novembre) sulle loro piattaforme digitali e TV.Queste emittenti si uniranno ad altre 22 mondiali che hanno trasmesso il WTCR nel 2022 e porteranno a 188 il numero di Paesi che coprono la serie in questa stagione.Il debutto di Viktor Davidovski nel WTCR - FIA World Touring Car Cup ha suscitato un notevole interesse nella Macedonia settentrionale. Per celebrare l'occasione, Televizija 24 trasmetterà Gara 1 dalle 10.40 CET di sabato 12 novembre, mentre Gara 2 sarà trasmessa in prima serata alle 18.20 dello stesso giorno. Davidovski, vincitore di gare nella serie TCR Europe, farà parte della formazione Comtoyou Racing per la doppia tappa mediorientale del WTCR a bordo di un'Audi RS 3 LMS dotata di pneumatici Goodyear.La copertura del WTCR Race of Bahrain e del WTCR Race of Saudi Arabia sarà disponibile in 27 paesi della regione MENA sulla sua piattaforma OTT. I paesi sono i seguenti: Algeria, Bahrain, Ciad, Gibuti, Egitto, Iran, Iraq, Giordania, Regno dell'Arabia Saudita, Kuwait, Libano, Libia, Mauritania, Marocco, Oman, Pakistan, Qatar, Somalia, Sud Sudan, Sudan, Siria, Tunisia, Emirati Arabi Uniti, Yemen, Cisgiordania, Striscia di Gaza e Palestina. Per la WTCR Race of Bahrain, Starzplay trasmetterà le qualifiche e le gare 1 e 2 in diretta. Si consiglia agli spettatori di controllare gli orari locali.Il WTCR - FIA World Touring Car Cup è pronto a fare la storia dell'automobilismo questo mese, con l'inaugurazione della WTCR Race of Bahrain che segna l'inizio dell'avventura mediorientale della serie in due eventi, il cui termine è previsto al Jeddah Corniche Circuit, sede della WTCR Race of Saudi Arabia, dal 25 al 27 novembre.La WTCR Race of Bahrain, il primo evento WTCR organizzato in Medio Oriente, si svolge in una fase emozionante della stagione, mentre si intensifica la corsa per diventare re del WTCR per il 2022. Mikel Azcona di BRC Hyundai N Squadra Corse è il Goodyear #FollowTheLeader con 35 punti di vantaggio su Néstor Girolami, pilota di ALL-INKL.COM Münnich Motorsport/Honda. Ma con 130 punti ancora in palio tra gli eventi in Bahrain e Arabia Saudita, la caccia al titolo è apertissima, mentre anche la lotta tra i Team è tutt'altro che risolta.Gara 1 al Bahrain International Circuit si svolgerà venerdì 11 novembre a partire dalle 19.05 ora locale, mentre Gara 2 si svolgerà sabato 12 novembre alle 10.00. Nel frattempo, Gara 1 a Jeddah è in programma alle 19.45 ora locale di domenica 27 novembre, mentre Gara 2 seguirà alle 22.15.: "Siamo lieti di accogliere Starzplay e Televizija 24 nella nostra famiglia di emittenti globali per le gare decisive della stagione in Bahrain e Arabia Saudita. Con i titoli piloti e squadre in palio, ci aspettiamo molta azione e divertimento in due sedi eccellenti, il Bahrain International Circuit e il Jeddah Corniche Circuit. Il formato sprint delle gare del FIA World Touring Car significa che non ci si annoia mai, mentre le auto di pari livello guidate da piloti di alto livello lottano per la posizione giro dopo giro".I dettagli di tutti gli accordi per la trasmissione della WTCR Race of Bahrain sono disponibili QUI