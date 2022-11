Dániel Nagy è partito due volte dalla pit-lane e ha ottenuto due volte punti nelle gare del WTCR - FIA World Touring Car Cup in Medio Oriente.

Preoccupati per la mancanza di pezzi di ricambio per coprire eventuali danni da incidente, i capi del team Zengő Motorsport, in difficoltà finanziarie, hanno ordinato a Nagy e al compagno di squadra Bence Boldizs di partire dalla corsia box in entrambe le gare della WTCR Race of Bahrain.



Nonostante questo handicap, l'ungherese è riuscito a chiudere 11° in Gara 1 prima di risalire di una posizione in Gara 2 a bordo della sua Cupra Leon Competitión equipaggiata con Goodyear.



"Poiché non avevamo ricambi e le risorse per competere davvero questo fine settimana, siamo partiti dalla pit-lane ma siamo stati subito molto veloci. Dopo tre o quattro giri eravamo tra i più rapidi in entrambe le gare, riuscivamo a sorpassare e a prendere il fondo dello schieramento e mi sono davvero divertito", ha detto Nagy.



"Coi 'se' non si va da nessuna parte, soprattutto nel motorsport. Ma se si potesse immaginare che se avessimo potuto gareggiare correttamente sarebbe stato un ottimo weekend. Per quanto riguarda le nostre possibilità, penso che le abbiamo sfruttate al massimo e ringrazio la squadra, i meccanici, tutti hanno lavorato duramente in condizioni difficili".

