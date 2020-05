-

Diversi cambiamenti sono stati apportati al calendario 2020 del WTCR – FIA World Touring Car Cup, che si svolgerà su sei eventi seguendo le normative e restrizioni dei governi.

Questa è la lista di tappe che si spera possano avere luogo.



WTCR Race of Austria (Salzburgring, 12-13 settembre), 2 gare

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife, 24-26 settembre), 2 gare

WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring,10-11 ottobre), 3 gare

WTCR Race of Hungary (Hungaroring, 17-18 ottobre), 3 gare

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón, 31 ottobre-1 novembre), 3 gare

WTCR Race of Italy (Adria International Raceway, 14-15 novembre), 3 gare



I cambiamenti apportati sono qui riassunti:

*Le gare in Austria, Slovacchia e Spagna riprogrammate, nuovo evento in Italia ad Adria

*Germania ed Ungheria recuperati dopo le iniziali cancellazioni

*Purtroppo non si potrà svolgere la WTCR Race of Portugal a Vila Real, ma verrà pianificato il ritorno nel 2021

*Sfortunatamente, nel 2020 non avremo le gare di Cina, Macao, Malesia e Corea del Sud

*Tutte le gare del 2020 si terranno in Europa, con speranza di poter tornare in Asia nel 2021 mantenendo forti legami coi promoter

WTCR WTCR, ecco il calendario 2020 DA 2 ORE

The post Ecco tutti i cambiamenti al calendario WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR 16 gare in 6 eventi in Europa per il WTCR DA 3 ORE