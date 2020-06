Ecco WTCR Rewind, il nuovo programma live della serie

-

Il WTCR − FIA World Touring Car Cup lancia tramite il suo promoter Eurosport Events un nuovissimo programma di attualità live.

Giovedì ci sarà una direttta su Facebook e YouTube a partire dalle ore 19;00 con Alex Legouix, che condurrà WTCR Rewind ospitando piloti ed esperti della serie.



Il primo episodio denominato Ritorno a Sepang, andrà in onda questa sera per rivivere i momenti della WTCR Race of Malaysia nella quale Esteban Guerrieri e Norbert Michelisz hanno lottato per il titolo.



L'argentino e l'ungherese saranno assieme ad altri due protagonisti di quella serata, ovvero Mikel Azcona e Johan Kristoffersson, mentre Stéphane Barbe del L’Equipe sarà rappresentante dei media.



I cinque ospiti ripercorreranno la stagione fino a quel decisivo 15 dicembre, parlando con la Legouix e raccontando aneddoti, uniti alle immagini e alle domande che i fan potranno porre su Facebook.



“Da quando è scoppiata la pandemia di Coronavirus la nostra priorità è stata offrire contenuti online come Esports WTCR, repliche ed intrattenimenti per chi era costretto a restare a casa - ha dichiarato François Ribeiro, Capo di Eurosport Events (promoter del WTCR) - La stagione non comincerà prima di settembre, per cui abbiamo pensato a qualcosa di speciale per i fan per ringraziarli della loro pazienza e supporto. Siamo entusiasti di poter lanciare WTCR Rewind sperando che gli piaccia".



Cliccatequiper vedere come andò il finale di Sepang.



Cliccate quiper vedere la replica di Gara 3 della WTCR Race of Malaysia.



WTCR Rewindè disponibile a partire dalle 19;00 ai seguenti link:



Facebook:https://www.facebook.com/WorldTouringCarCup/

YouTube:https://www.youtube.com/fiawtcr

