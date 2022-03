Yann Ehrlacher è pronto per affrontare un'altra impegnativa stagione nel WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Dopo aver vinto il titolo nel 2020, il francese si è ripetuto nel 2021 con la sua Lynk & Co 03 TCR.



Ancora una volta avrà come compagno di squadra lo zio Yvan Muller, 4 volte Campione WTCC, per cui il 25enne sarà favorito, ma non per questo il lavoro gli risulterà semplice.



"La stagione 2022 sarà impegnativa come tutte, gli avversari saranno molto forti. Non mi illudo che sarà tutto più facile dopo due titoli consecutivi vinti, dovremo impegnarci ancora di più quest'anno", ammette Ehrlacher.



"Ho lavorato duramente mentalmente e fisicamente in vista di questo impegno e mi sento pronto. Sono felicissimo di intraprendere la mia quarta annata con Cyan Racing".

