Yann Ehrlacher avrà ancora la striscia gialla del Goodyear #FollowTheLeader del WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Il pilota della Cyan Racing Lynk & Co era giunto a Most con 2 punti su Santiago Urrutia, che però non è andato oltre la Q2, mentre il francese ne ha totalizzati 3 arrivando in Q3.Sulla sua Lynk & Co 03 ci sarà quindi l'insegna sul parabrezza anteriore.