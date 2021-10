Yann Ehrlacher rimane il Goodyear #FollowTheLeader del WTCR - FIA World Touring Car Cup, allungando a +20 punti dopo il podio ottenuto ieri nella WTCR Race of Czech Republic.

Alla guida di una Lynk & Co 03 TCR gestita da Cyan Racing, il 25enne francese si è piazzato terzo e quarto nelle due gare all'Autdrom Most.



Dopo Gara 1, Ehrlacher ha detto: "È stato davvero intenso. Sapevamo all'inizio che avendo una chicane così stretta per iniziare, e con una griglia di piloti forti come abbiamo nel WTCR, sarebbe stato difficile. Sono riuscito ad evitare gli incidenti. E poi il ritmo non era male, seguendo una macchina e in scia ad Esteban [Guerrieri]. Ormai sono tra i vecchi, quindi devo essere un po' più concentrato! Ci ho provato, ma ho fallito perché l'ho toccato un po' e lui sapeva che ero lì, infatti si è difeso. Non ho avuto la possibilità di andare a prenderlo. Poi a un certo punto non volevo rischiare troppo perché il 3° posto partendo 7° è un buon risultato per il titolo".

