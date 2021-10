Yann Ehrlacher ha identificato la necessità di essere costante nel suo tentativo di diventare il primo pilota a difendere con successo il titolo WTCR - FIA World Touring Car Cup e confermarsi Campione per la seconda stagione.

Il francese è il Goodyear #FollowTheLeader verso la seconda parte della corsa al titolo 2021, anche se con un sottile margine di due punti sul suo compagno Lynk & Co-Cyan, Santiago Urrutia.



Prima della sua prima apparizione all'Autodrom Most, sede della WTCR Race of Czech Republic di questa settimana, Ehrlacher ha detto: "Most sembra una buona pista per noi. Siamo in testa a entrambe le [classifiche] attualmente e questa è la cosa importante. Ma è tutto serrato e le cose possono cambiare rapidamente, quindi continuiamo a concentrarci sulla costanza".

