Yann Ehrlacher ha dato a Jessica Bäckman il benvenuto nel WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Il Campione in carica ha accolto la prima donna della serie, che dopo gli anni nel TCR Europe condurrà una Hyundai Elantra N TCR gommata Goodyear della Target Competition.



"Un caloroso benvenuto a Jessica, è bellissimo avere una donna con noi e spero che ce ne siano altre in futuro", ha detto il pilota della Cyan Racing Lynk & Co prima del weekend del Nürburgring Nordschleife.



Ehrlacher è figlio di Cathy Muller, che in carriera ha corso tanto con le monoposto e oggi ricopre il ruolo di Detection Cell Manager per FAI Women in Motorsport.

