Yann Ehrlacher ed Esteban Guerrieri si confronteranno nuovamente in pista, ma virtualmente per l'ultimo round di Esports WTCR Championship che si svolgerà su RaceRoom domenica sera.

Il francese aveva vinto la Pre-Stagione di Esports WTCR, mentre Guerrieri si era aggiudicato il successo in Esports WTCR Beat the Drivers a Sepang dopo una furibonda battaglia contro Gergo Baldi.



Ehrlacher guiderà la Lynk & Co della Cyan Racing e Guerrieri la Honda Civic Type R TCR della ALL-INKL.COM Münnich Motorsport nel Server 1 a partire dalle ore 19;00 di domenica.



Diretta prevista suFacebook,YouTubeeTwitch.