I nuovi regolamenti 2020 prevedono infatti che anche in Q1 i Top5 prendano punti sulla scala di 5-4-3-2-1, proprio come in Q3.



Il francese ne ha totalizzati 9, seguito da Gilles Magnus a 6 e Nathanaël Berthon a 5, con la Cyan Racing Lynk & Co che balza al comando della classifica team.



Goodyear è il nuovo fornitore di gomme del campionato con le Goodyear Eagle F1 SuperSport.