Yann Ehrlacher è il nuovo Goodyear #FollowTheLeader del WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Il francese, Campione 2020, ha lasciato la WTCR Race of Hungary con un margine di due punti su Santiago Urrutia, il suo collega Cyan - Lynk & Co.



"Abbiamo ottenuto buoni punti e sono felice del podio", ha detto il francese dopo il 3° posto in Gara 1. "Sono soddisfatto della performance che abbiamo avuto e della sensazione che avevamo in macchina. Ora abbiamo bisogno di continuare a prendere punti nelle nuove gare del calendario".



Jean-Karl Vernay aveva indossato l'ambita felpa blu come Goodyear #FollowTheLeader dalla WTCR Race of Germany, ma il pilota dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team è scivolato al terzo posto a -16 dalla vetta, dopo aver ottenuto solo 5 punti all'Hungaroring.

