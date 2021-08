Yann Ehrlacher dopo due round del WTCR – FIA World Touring Car Cup era 16° in classifica, ma ora si è portato alle spalle del Goodyear #FollowTheLeader Jean-Karl Vernay per soli 8 punti.

Il Campione in carica all'Hungaroring di Budapest punta a continuare con il suo stato di forma.



"Mi sento bene in vista dell'Ungheria, specialmente dopo la rimonta dal 16° posto in classifica - ha detto il pilota della Cyan Racing Lynk & Co - Mi piace l'Hungaroring e ho vinto due volte là in passato, penso che si possa fare bene anche in questo weekend e l'obiettivo è tornare a casa da leader. Ma come sempre, nel WTCR non sarà così facile come sembra".

