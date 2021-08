I piloti del WTCR - FIA World Touring Car Cup, Yann Ehrlacher e Yvan Muller, faranno da istruttori in una nuova iniziativa.

I due della Cyan Racing Lynk & Co seguiranno il vincitore di una borsa di studio, Talent MRacing X Ligier, durante la stagione nella Ligier European Series.



Il team MRacing di Muller si occuperà della Ligier JS2 R che nel 2022 guiderà il vincitore finale, mentre un processo di selezione di due giorni sul circuito di Magny-Cours (dal 25-26 novembre) determinerà il destinatario del premio, che vale 100.000 euro.



"Molti piloti sono riusciti a fare carriera nel motorsport grazie a iniziative come questa", ha detto Muller, che ha messo in piedi il tutto in collaborazione con il gentleman driver Laurent Millara. "Abbiamo lanciato un progetto simile qualche anno fa con un processo di selezione su un simulatore. Laurent e io stiamo lavorando da allora per rilanciare questa cosa e aiutare un pilota a iniziare il suo percorso nelle gare endurance".



CliccateQUIper maggiori informazioni.



Nel frattempo, Ehrlacher e Muller saranno di nuovo in azione nel WTCR quando l'Hungaroring ospiterà l'azione dal 20 al 22 agosto.

