Il 24enne della Cyan Racing Lynk & Co è stato protagonista di un altro grande weekend che lo ha visto sconfiggere Esteban Guerrieri, vittorioso in Gara 1 partendo 16°, e succedendo a Gabriele Tarquini (2018) e Norbert Michelisz (2019) nell'albo d'oro della serie.



Ehrlacher ha chiuso il discorso titolo con il piazzamento a punti in Gara 2, vinta dallo zio Yvan Muller, con Gara 3 che invece è andata al loro collega Santiago Urrutia davanti al Goodyear #FollowTheLeader.



In casa ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Guerrieri era riuscito nella grande rimonta di Gara 1, poi però in Gara 2 è finito KO subito ritirandosi e consegnando ad Ehrlacher il titolo automaticamente.



Il francese ha comunque costruito il suo trionfo non solo nella WTCR Race of Aragón, ma in tutta una stagione passata ad acquisire esperienza, superando nelle statistiche del FIA World Touring Car Andy Priaulx e José María López, vincitori a 31 anni nel 2005 e 2014.



Muller è stato il primo a congratularsi col parente in pit-lane e con il quarto posto di Gara 3 termina l'anno al secondo posto in classifica, davanti a Jean-Karl Vernay vincitore del WTCR Trophy per gli indipendenti.



Guerrieri aveva beneficiato del regalo di Attila Tassi nel finale di Gara 3 per almeno chiudere terzo in campionato, ma si è visto penalizzare di 30" per track limits, dunque festeggia la Top3 il portacolori del Team Mulsanne con la sua Alfa Romeo Giulietta Veloce TCR by Romeo Ferrraris.



L'argentino è comunque stato autore di un'altra ottima stagione con la Honda Civic Type R TCR e termina con più successi di tutti nell'arco dell'anno, in questo caso aiutato anche da Néstor Girolami, che in Gara 1 aveva montato anch'esso le gomme da bangato al posteriore recuperando dall'11° al 1° posto, per poi farsi da parte in favore del compagno per tenere aperti i discorsi sul titolo.



Gilles Magnus, vincitore del WTCR Rookie Driver due settimane fa con l'Audi della Comtoyou, ha preceduto il compagno Nathanaël Berthon in Gara 1, mentre in Gara 2 si è arreso a Mikel Azcona (Zengő Motorsport-CUPRA Leon Competición) nella lotta per il 3° posto. Vernay si è invece classificato secondo, poi terzo in Gara 3.



Urrutia ha invece centrato la prima affermazione da pilota della Cyan Performance Lynk & Co. Il TAG Heuer Most Valuable Driver va invece a Muller e Vernay, autori di 49 punti in questo finale di stagione.



Norbert Michelisz (BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse) deve cedere lo scettro di Campione, con Azcona e Thed Björk (Cyan Performance Lynk & Co) che registrano punti importanti nell'arco del weekend.



A punti anche il malese Mitchell Cheah (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) in Gara 2, 13° e davanti ad Aurélien Comte (Vuković Motorsport - Renault Mégane).



Goodyear #FollowTheLeader: ad Ehrlacher il giubbotto giallo del 2020

Yann Ehrlacher (Cyan Racing Lynk & Co) conclude la stagione 2020 del WTCR − FIA World Touring Car Cup da Campione con 39 punti di vantaggio sullo zio Yvan Muller. Goodyear è il fornitore ufficiale del WTCR con le sue gomme Eagle F1 SuperSport da bagnato e asciutto.



Raccolti altri fondi per #RaceToCare

La WTCR Race of Aragón ha dato modo al promoter del WTCR Eurosport Events di raccogliere altri fondi per la campagna #RaceToCare in supporto di quella FIA #PurposeDriven nella lotta al COVID-19. Per informazioni sui beneficiari: https://www.fiawtcr.com/race-to-care/.



I piloti del WTCR sostengono Remember, Support & Act

Tutti i piloti del WTCR − FIA World Touring Cup si sono uniti al Presidente FIA Jean Todt e ai 243 club per la giornata del ricordo delle vittime stradali. Al MotorLand Aragón si è utilizzato l'hashtag #WDoR2020 come sinonimo di "Ricorda, Sostieni e Fai", cioè ricorda chi è morto, supporta chi è sopravvissuto e sii responsabile per evitare altri incidenti.



LE PAROLE DEI VINCITORI



Gara 1: Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, Honda Civic Type R TCR)

E' stato incredibile, un inizio di giornata pazzesco. C'è il sole, ma questa pista, quando siamo venuti qui [per i test] a marzo, sapevamo che ha delle condizioni simili ad oggi e ci chiedevamo perché ci vuole così tanto tempo per asciugarsi. Così abbiamo detto 'OK, proviamoci'. Inoltre, nei giri di riscaldamento in uscita dai box, vedevo gli spruzzi d'acqua delle auto davanti con le slick, che sbandavano. Poi siamo andati in griglia, ci siamo schierati e abbiamo detto 'non c'è niente da perdere, meglio giocare d'azzardo'. Sappiamo che questo tracciato è estremo per via dell'asciugatura lenta, anche se il sole scaldava l'asfalto. Abbiamo adottato la strategia giusta, ovviamente non è stato facile perché siamo partiti tutti dalla top 10. Ma abbiamo rimontato con buoni sorpassi, cercando di non prendere colpi o altro. Abbiamo continuato a spingere fino a tre quarti della gara, nel caso la pista si asciugasse o ci fosse una safety car. Ma alla fine sapevamo di averla in pugno e Néstor mi ha lasciato passare all'ultimo giro. Ovviamente gli sono molto grato. Abbiamo fatto la strategia di squadra perché ovviamente ho bisogno dei punti. Sarà molto difficile ad essere onesti, ma questi cinque punti sono importanti. E' la sua vittoria, ma alla fine sono i punti che contano. Siamo molto contenti della doppietta, abbiamo strumenti e armi molto piccoli per combattere questo fine settimana, perché gli altri hanno una pistola e noi abbiamo un coltello. Ma ce la giochiamo con la concentrazione, con la testa, siamo stati intelligenti e questo ha pagato. Quindi, sono molto grato alla squadra, alla Honda. E' una vittoria e una doppietta, sono molto felice".



Gara 2: Yvan Muller (Cyan Racing Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)

"Vincere non era la mia priorità, avrei potuto vincerne una a Budapest, ma l'ho data a Yann. Il mio obiettivo era di contribuire a fare di Yann il campione del mondo e ci siamo riusciti. Ho fatto una buona partenza, poi ho spinto forte per cinque giri e poi ho detto ok, manteniamo la calma. Poi c'è stata la safety car e ho perso tutto il vantaggio. Ma mi era rimasta della gomma da sfruttare, quindi è andato tutto bene. Ho incontrato François Ribeiro [promotore WTCR] quando Yann aveva 17 anni e gli ho detto che doveva scommettere su di lui perché sarebbe diventato campione del mondo. E ora lo è".



Gara 3: Santiago Urrutia (Cyan Performance Lynk & Co, Lynk & Co 03 TCR)

"Finire la stagione con una vittoria è fantastico. Ma devo guardare un po' indietro nel tempo. Ero in America senza niente quando ho ricevuto una chiamata dalla squadra. Poi abbiamo fatto un test ad Anderstorp e alla fine hanno deciso di ingaggiarmi, così sono diventato un pilota professionista per la prima volta. Mi hanno dato la possibilità e hanno creduto in me, anche se non sapevano chi fossi. Hanno creduto nel mio talento e abbiamo vinto il campionato con Yann e con Cyan, quindi non è stato solo un buon anno per me, ma per tutta la squadra. Prima di tutto devo ringraziare la Cyan, senza di loro non sarei qui oggi a prendere questa vittoria. E riguardo ad oggi, tutto quello che posso dire è che ho avuto un buon inizio, poi ho capito di avere Yann dietro e lui era già campione. Probabilmente era un po' più veloce di me, ma è rimasto dietro, quindi grazie a Yann. Per me questa è stata una stagione per imparare, per capire il campionato. Gareggiare con i migliori piloti del mondo non è facile, a volte è molto difficile, bisogna essere davvero al 100% ogni fine settimana se si vuole lottare e vincere le gare. Questa è solo la prima stagione, torno in Uruguay domani per godermi un po' di vacanze estive, e spero di poter tornare l'anno prossimo a lottare con la mia squadra per vincere di più".