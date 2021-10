Yann Ehrlacher ha guadagnato quello che potrebbe rivelarsi un punto extra cruciale nella rincorsa al titolo.

Il francese ha beffato per 0"073 Norbert Michelisz sotto la bandiera a scacchi in Gara 2 del WTCR Race of France lo scorso fine settimana nella battaglia per la Top5.



In questo modo il Goodyear #FollowTheLeader ha un vantaggio di 16 punti anziché 15 sul secondo, come pareva destinato.



"Sono state due gare difficili," ha detto il pilota della Cyan Racing Lynk & Co. "Sono davvero contento di aver ottenuto i punti, siamo ancora in testa mentre il divario di si sta avvicinando un po'. Questo renderà il lavoro un po' più intenso in vista degli ultimi due weekend di gara".



Michelisz era in terza posizione quando ha perso ritmo verso la fine di Gara 2 a causa di un pneumatico danneggiato.



"Alla fine della gara ho sudato parecchio per tenere le auto rivali dietro. Sono deluso di aver mancato il podio, ma la mia prestazione è stata buona e abbiamo ottenuto punti importanti", ha detto il ragazzo della BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse.

