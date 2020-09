Yann Ehrlacher ha ammesso che per vincere Gara 2 della WTCR Race of Germany ha dovuto fare una pazzia.

Il 24enne è diventato il più giovane a vincere una gara del Mondiale Turismo lungo i 25,378km del Nürburgring Nordschleife con la sua Lynk & Co 03 TCR.



"Nelle prime curve e nella prima parte del Nordschleife sono stato molto prudente perché le condizioni erano mutevoli, considerato anche che il tracciato è lungo - ha detto il pilota della Cyan Racing, che è al comando del Mondiale con 31 punti di vantaggio - Ho preparato il sorpasso a Girolami alla fine del primo giro, per riuscirci però ho fatto un giro da paura spingendo come un matto. Uno dei più assurdi della mia vita. Il terzo giro è servito per guadagnare e amministrare, sono contentissimo di questo successo incredibile”.