Yann Ehrlacher nella WTCR VTB Race of Russia della prossima settimana si presenta con 36 punti di vantaggio in classifica, ma senza dare nulla per scontato.

Il pilota della Cyan Racing Lynk & Co non ha mai corso al Sochi Autodrom e con 60 punti ancora in palio le sue speranze di diventare il primo a vincere due titoli del WTCR - FIA World Touring Car Cup di fila non sono sicure.



"Ad essere onesti non so molto [dell'Autodromo di Sochi]," ha detto Ehrlacher dopo la sua vittoria in Gara 2 alla WTCR Race of Italy. "So che è una pista che ha un lungo rettilineo e questo è l'argomento principale. Ci sono curve veloci dove la nostra macchina è abbastanza buona e poi c'è il rettilineo dove siamo un po' in difficoltà rispetto agli altri.



"Ho avuto la possibilità di essere in questa posizione anche l'anno scorso, quindi so un po' meglio come gestire la situazione. Mi sento abbastanza fiducioso e voglio vincere, e fare la pole position, quindi penserò al titolo negli ultimi cinque giri dell'ultima gara".



La WTCR VTB Race of Russia si svolge dal 26 al 28 novembre.

