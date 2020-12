Nella cerimonia online presieduta da Nicki Shields e Tom Kristensen, tutti i Campioni delle serie FIA sono stati invitati dal Presidente Jean Todt.



Ehrlacher a 24 anni si è laureato come più giovane Campione di un Mondiale Turismo FIA al MotorLand Aragón, mentre la sua squadra - Cyan Racing Lynk & Co - ha conquistato il titolo riservato ai team. Gilles Magnus si è aggiudicato il FIA WTCR Rookie Driver Title.



Nella cerimonia online la maggior parte dei piloti era presente, mentre Ehrlacher - essendo impegnato al Trophée Andros ad Andorra in questo weekend - ha ricevuto e mostrato il trofeo stamattina.