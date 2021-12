Yann Ehrlacher si è unito al campione del mondo di Formula Uno Max Verstappen alla cerimonia di premiazione della FIA a Parigi ieri sera per ricevere il trofeo di Re del WTCR - FIA World Touring Car Cup 2021.

Il 25enne si è confermato Campione alla WTCR VTB Race of Russia, con il risultato rimasto provvisorio fino a dopo il raduno stellato al Carrousel du Louvre di Parigi nella capitale francese, come da tradizione.



La celebrazione, presentata da Julien Fébreau e Nicki Shields, è stata l'ultima apparizione di Jean Todt come presidente della FIA, con il suo mandato che termina oggi (venerdì) dopo 12 anni.



Ehrlacher è il figlio dell'ex pilota Cathy Muller e nipote del quattro volte vincitore del FIA World Touring Car Championship, Yvan Muller, il suo compagno di squadra Cyan Racing Lynk & Co.



Alla guida di una Lynk & Co 03 TCR, il francese ha ottenuto due vittorie e non è mai finito fuori dalla top 10 nelle 16 gare del WTCR 2021, completando la stagione come Goodyear #FollowTheLeader con un margine di 28 punti su Frédéric Vervisch (Comtoyou Team Audi Sport).



"La costanza è stata la chiave, ma non è solo merito mio", ha detto Ehrlacher. "La macchina era super e questo è sicuramente merito della squadra, quindi un grande ringraziamento a loro. È stata lunga, tutto è partito all'inizio dell'anno, quindi grazie ancora alla squadra e ai miei compagni, soprattutto Yvan. In una stagione ci possono essere molti alti e bassi, non siamo mai stati fuori dalla top 10, ma ci possono essere anche risultati negativi. Ma sono riuscito a tenere la strada giusta e portare a casa questo trofeo, quindi grazie a tutti. Il sostegno che abbiamo avuto anche dalla Cina è stato davvero importante per noi e continueremo a fare così per i prossimi anni".



Jean-Karl Vernay (Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team) ha completato il podio, mentre il suo compagno di squadra, Luca Engstler, ha conquistato il titolo FIA WTCR Junior Driver per un solo punto davanti a Gilles Magnus (Comtoyou Team Audi Sport), con Bence Boldizs (Zengő Motorsport Drivers' Academy) terzo.



La Cyan Racing Lynk & Co ha vinto il titolo delle squadre davanti a Comtoyou Team Audi Sport e Cyan Performance Lynk & Co. Il CEO di Cyan Racing Fredrik Wahlén era a Parigi per ricevere il premio a nome della squadra svedese.



Magnus ha vinto il WTCR Trophy per i piloti indipendenti che gareggiano senza il sostegno finanziario diretto di un marchio. Tom Coronel (Comtoyou DHL Team Audi Sport) è arrivato secondo, mentre Boldizs ha ottenuto il terzo posto.



Il WTCR - FIA World Touring Car Cup 2022 inizierà all'Autodrom Most in Repubblica Ceca il 9-10 aprile.

Ad

WTCR Urrutia: “Bjork è come un padre nel team” IERI A 12:25

WTCR Cambia il format del WTCR per gare ancor più belle IERI A 20:02