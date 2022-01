Yann Ehrlacher ha vinto il suo secondo titolo consecutivo nel WTCR - FIA World Touring Car Cup nel 2021, ma anche ispirato due giovani della serie.

Luca Engstler, 21 anni, e Gilles Magnus, 22 anni, si sono piazzati al primo e secondo posto nella classifica del titolo FIA WTCR Junior Driver la scorsa stagione, divisi da un punto dopo la WTCR VTB Race of Russia a novembre.



Entrambi i piloti hanno elogiato il collega della Cyan Racing Lynk & Co, che si è affermato come uno dei più grandi talenti del Mondiale Turismo FIA, nonostante abbia compiuto 25 anni solo lo scorso luglio.



"Vedere quello che ha fatto negli ultimi due anni è incredibile", ha detto il pilota dell'Engstler Hyundai N Liqui Moly Racing Team. "Ha fatto il miglior lavoro di tutti negli ultimi due anni, per cui tanto di cappello. È stata una stagione grandiosa per lui e ovviamente voglio seguire le sue orme. Questo suona un po' folle perché sono solo quattro anni più giovane, ma c'è sicuramente molto da imparare da lui".



Magnus, che ha ottenuto la sua prima vittoria assoluta nel WTCR nel 2021 per il Comtoyou Team Audi Sport, ha detto: "So che sta iniziando ad essere un punto di riferimento e penso che Yann abbia avuto i giusti complimenti in questi ultimi due anni, ma è tutto meritato. Questi ragazzi sono su un altro livello, dobbiamo accettarlo e dobbiamo imparare da loro. Ma Yann ha fatto un ottimo lavoro. Vincere due titoli a 25 anni è impressionante"

